Оккупанты ночью обстреляли Херсон, погибла женщина: среди пострадавших – спасатели. Фото

Ночью 7 августа российские оккупационные войска продолжили терроризировать жителей Херсона. В результате обстрела погибла женщина, также есть пострадавшие.

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Террористы обстреливали город из артиллерии. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации главы ОВА, от обстрела российских оккупантов пострадала центральная часть города. Около 00:50 захватчики обстреляли жилой дом. В результате у 8 человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Одного человека госпитализировали.

Во время ликвидации последствий обстрела и тушения пожара пострадали двое спасателей. Их госпитализировали с места происшествия с общим перегревом тела.

Спустя некоторое время террористы продолжили обстреливать мирных жителей Херсон. Артиллерийский снаряд попал в жилой дом, в результате чего погибла 59-летняя женщина. У 60-летнего мужчины диагностировали контузию.

Третий раз за ночь российские оккупанты обстреляли Херсон около 03:15. В очередной раз целью террористов стал жилой дом. В результате обстрела ранение получила 93-летняя женщина, с минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российский снаряд попал в девятиэтажный дом, там возник сильный пожар.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции проводят первоочередные следственные действия и документируют последствия вооруженной агрессии России.

Напомним, российские оккупационные войска в воскресенье, 6 августа, и в ночь на понедельник, 7 августа, открывали огонь по Днепропетровщине и Николаевщине.

Ранее сообщалост, что 6 августа противник ударил также по поселку Ольговка Херсонской области и Купянскому району Харьковской области. Ранения получили четыре человека, есть разрушения жилых домов.

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