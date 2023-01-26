Оккупанты ночью обстреляли Славянск и ударили по Запорожской области: поврежден объект энергетической инфраструктуры. Фото

Российские оккупационные войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру на территории Украины. Ночью 26 января в очередной раз были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры.

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Враг нанес удары по Запорожской области и по Славянску в Донецкой области. Об этом в Telegram сообщает Запорожская ОВА и глава Славянской городской военной-гражданской администрации Вадим Лях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Не имея успехов на поле боя, российские террористы продолжают воевать с мирными жителями. Войска РФ обстреливают жилые дома и объекты энергетики.

На Запорожье в ночь на 26 января оккупанты нанесли 2 ракетных удара предварительно ракетами С-300 по Павловской громаде Запорожского района. В результате взрыва поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.

В свою очередь в Славянске ночью враг также устроил обстрелы. По словам городского головы, прилеты вражеских снарядов были зафиксированы в микрорайоне Химик. От взрывной волны пострадали несколько домов. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем через сутки устроила повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре сперва раздавались взрывы от сбития вражеских целей.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно, есть прилеты, но без жертв.

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