Оккупанты ночью ударили по портовой инфраструктуре Одесщины: поврежден теплоход, есть погибшие

Террористические войска России ночью 10 июля атаковали ракетами припортовую инфраструктуру Одесской области. Был поврежден автотранспорт и теплоход, в результате действий агрессора погибли два человека.

На месте поражения ликвидируют последствия обстрела. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. К сожалению, охранник и водитель грузовика погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…" – отметил он.

По его словам, ранение получил вахтенный матрос – ему оказывают необходимую помощь в больнице.

От обломков повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт. Также задело гражданский теплоход, из-за чего возникла утечка жидкости – последствия ликвидируются.

"В который раз очень прошу жителей и гостей нашего региона: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги! Это может сохранить вашу жизнь и здоровье", – призвал глава ОВА.

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Напомним, что этой ночью Россия атаковала Украину 20 "Шахедами", ракетой "Искандер-М" и четырьмя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Защитники неба сбили 14 дронов-камикадзе, еще три БПЛА и три крылатые ракеты не достигли своих целей благодаря активному противодействию сил ПВО. В то же время на Ривненщине вражеские дроны атаковали энергообъект.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля оккупационные войска РФ ударили по припортовой инфраструктуре Одесщины баллистической ракетой. В результате той атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения.

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