Оккупанты ночью ударили по Золочеву на Харьковщине, вспыхнули пожары: есть пострадавшая. Фото

В ночь на 6 мая российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Харьковской области. В частности, враг нанес авиационный удар по поселку Золочев Богодуховского района.

Вследствие военного преступления россиян пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Авиабомба российских террористов попала по центральной части поселка Золочев. В результате обстрела были повреждены жилые и административные здания, а также учебное заведение.

Кроме того, из-за взрыва произошло два пожара. Возгорания были зафиксированы в жилом доме и здании котельной. Спасатели оперативно ликвидировали пожары. Также в ведомстве сообщили, что в результате обстрела пострадала женщина.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что путинская армия сбросил управляемую авиабомбу на Золочев около 02:30 ночи. В результате обстрела повреждены здание Детско-юношеской спортивной школы, поселковый совет, дом детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты и суд.

Также было повреждено 10 частных домов. Прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома. Осколочные ранения и контузии получила 59-летняя женщина.

Напомним, российские войска активизировали удары по приграничным территориям Украины на северо-востоке, обстреливая в основном гражданскую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, ссылаясь на данные ГУР, подтвердил, что Россия планирует действия по захвату Харькова и Сум. В частности, широкое наступление на Харьковском направлении захватчики, возможно, намерены начать уже летом этого года.

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