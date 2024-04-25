Оккупанты обстреляли Донетчину: есть разрушения, погибшие и раненые. Фото

Российские оккупационные войска 25 апреля обстреляли Донбасс. В результате массированной вражеской атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Так, в результате утреннего обстрела центральной части области один человек погиб в Очеретино.

В Красногоровке четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Еще один человек был ранен в Горняке Кураховской громады.

Кроме этого, вражеская сторона обстреляла Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады.

Удачное также оказалось под обстрелом — по предварительным данным, российские войска атаковали поселок ракетой, в результате чего погибли два человека, а еще один получил ранения.

В Кураховке в результате обстрела из ствольной артиллерии погиб один человек, также были повреждены два дома.

Окончательные последствия обстрелов еще устанавливаются.

Ранее сообщалось, что утром 25 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Смеле Черкасской области. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Напомним, что российские оккупационные войска в очередной раз из беспилотника атаковали автомобиль в Херсонской области. Это произошло на трассе вблизи села Осокоровка. В результате очередного военного преступления врага пострадал мужчина.

Также утром 23 апреля российские террористы с помощью беспилотников совершили атаку на город Берислав. В результате военного преступления пострадал 63-летний местный житель.

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