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Оккупанты обстреляли Донетчину: есть разрушения, погибшие и раненые. Фото

Иванна Шепель
War
1 минута
1,2 т.
Оккупанты обстреляли Донетчину: есть разрушения, погибшие и раненые. Фото

Российские оккупационные войска 25 апреля обстреляли Донбасс. В результате массированной вражеской атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Так, в результате утреннего обстрела центральной части области один человек погиб в Очеретино.

В Красногоровке четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Еще один человек был ранен в Горняке Кураховской громады.

Кроме этого, вражеская сторона обстреляла Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады.

Удачное также оказалось под обстрелом — по предварительным данным, российские войска атаковали поселок ракетой, в результате чего погибли два человека, а еще один получил ранения.

В Кураховке в результате обстрела из ствольной артиллерии погиб один человек, также были повреждены два дома.

Окончательные последствия обстрелов еще устанавливаются.

Оккупанты обстреляли Донетчину: есть разрушения, погибшие и раненые. Фото

Ранее сообщалось, что утром 25 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Смеле Черкасской области. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Напомним, что российские оккупационные войска в очередной раз из беспилотника атаковали автомобиль в Херсонской области. Это произошло на трассе вблизи села Осокоровка. В результате очередного военного преступления врага пострадал мужчина.

Также утром 23 апреля российские террористы с помощью беспилотников совершили атаку на город Берислав. В результате военного преступления пострадал 63-летний местный житель.

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