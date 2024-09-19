Оккупанты обстреляли Херсонщину, есть пострадавший

Войска России днем в четверг, 19 сентября, ударили по селу Садовое, что под Херсоном. Вследствие обстрела ранения получил 82-летний мужчина, который находился во дворе.

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О последствиях атаки сообщили Херсонская ОВА и руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко в официальном Telegram-канале. Со слов Мрочко, оккупанты нанесли удар по Садовому около 12 часов дня.

Взрывную травму и обломочное ранение ноги получил 82-летний мужчина.

В момент вражеского удара он находился во дворе.

Медики предоставили пострадавшему помощь на месте, сообщил Мрочко.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 сентября враг нанес авиаудары по Купянску Харьковской области. Пострадало по меньшей мере шесть мирных жителей.

А ночью оккупанты ударили баллистическими ракетами и КАБами по Харькову, там повреждены жилые дома, вспыхнул пожар.

Также РФ атаковала КАБами Запорожскую область. Погибла 74-летняя женщина, еще две 67-летние женщины получили ранения.

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