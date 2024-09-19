Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине: повреждены дома, пострадали шесть человек. Фото

Войска Российской Федерации утром в четверг, 19 сентября, нанесли авиационные удары по городу Купянск Харьковской области. Пострадало по меньшей мере шестеро гражданских.

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Соответствующей информацией по состоянию на 12:00 поделилась в Telegram пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Предварительно, противник запустил по населенному пункту КАБы.

"Пострадали шесть человек. Повреждены дома. На местах работают все необходимые службы", – заявляли в ведомстве.

На фото, опубликованных МВД, видно разрушения зданий в частном секторе.

Областная прокуратура сообщила, что вооруженные силы России нанесли массированные авиаудары по городу около 5:50 четверга.

Травмы разной степени тяжести получили три женщины и три мужчины. Повреждено по меньшей мере 15 жилых домов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на четверг, 19 сентября, российские оккупационные войска ударили по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами.

– Также страна-агрессор атаковала КАБами Запорожскую область. В результате российских обстрелов одна 74-летняя женщина погибла, еще две 67-летние женщины получили ранения.

– Позже 19 сентября Россия также ударила по селу Садовое, что под Херсоном. Вследствие обстрела ранения получил 82-летний мужчина, который находился во дворе.

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