Оккупанты обстреляли Краматорск: погиб мужчина, его дочь ранена. Фото

Российские войска утром 22 января нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела погиб мужчина и получила ранение его дочь.

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Оккупанты атаковали город около 09:25, тип вооружения пока устанавливают. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он уточнил, что в результате обстрела погиб 49-летний мужчина, а его 31-летняя дочь получила ранение.

"Даже относительно удаленные от фронта города Донетчины – все равно опасны. Угроза обстрелов есть всегда. Прошу всех: не игнорируйте опасность! Эвакуируйтесь!" – призвал чиновник.

В сети опубликовали кадры с места попадания, отметив, что оно пришлось на открытый участок местности по бульвару Краматорский в городе. Там на дороге повредило авто, в котором и погиб человек.

Кроме того, взрывной волной выбило стекла и повредило крышу административного здания.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 января войска РФ обстреляли город Константиновка Краматорского района. Также враг ударил, вероятно, ракетами С-300 по городам Мирноград и Селидово Покровского района Донетчины.

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