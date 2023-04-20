Оккупанты обстреляли село на Херсонщине и приграничье Черниговщины: есть раненые и погибшие

Российские военные преступники продолжают терроризировать жителей Херсонской области постоянными обстрелами. Враг не прекращает наносить удары по освобожденным населенным пунктам региона, в результате чего гибнут мирные люди.

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Днем 20 апреля россияне ударили по селу Кизомыс. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам главы ОВА, в результате преступных действий россиян погиб 59-летний мужчина.

"Российская орда снова обстреляла село Кизомыс. Убили 59-летнего мужчину", – сообщил Прокудин.

Также российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты на севере Украины. В оперативном командовании "Север" сообщили, что по состоянию на 12:00 20 апреля российские войска дважды обстреляли Черниговскую область из минометов. Среди мирных жителей есть раненые и погибшие.

Немного ранее, с 10:40 до 11:00, зафиксировано два обстрела, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Гремячка. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Кроме того, с 11:00 до 11:15 зафиксировано 4 прилета, вероятно, из миномета 120 мм, по населенному пункту Галагановка. О повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. В результате обстрела ранены три местных жителя. Один человек получил осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице.

Напомним, 18 апреля российские оккупационные войска ударили по центру Херсона. В результате обстрела погиб один человек и пострадали еще по крайней мере 9 человек.

Ранее оккупанты попали в частный дом в Запорожье. В результате удара погибли отец и 11-летняя дочь. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные РФ обстреляли Херсон из артиллерии и убили мать с дочерью. Женщины получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

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