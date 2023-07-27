Оккупанты обустраивают военные базы на гражданских объектах в Крыму. Фото и видео

Российские оккупанты обустраивают свои военные базы на гражданских объектах в захваченном Крыму, в частности, в Ялте. Таким образом они подвергают риску мирное население, что является преступлением.

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Об этом 27 июля рассказали в партизанском движении "АТЕШ". В Telegram-канале движения также были опубликованы фото и видео российской техники (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Источник из Ялты сообщил о том, что оккупанты оборудуют свои военные базы на территории гражданских объектов, чем подвергают гражданское население риску, что является преступлением. "АТЕШ" фиксирует все преступные действия рашистов на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении

Партизаны заверили, что каждый причастный к незаконным действиям будет привлечен к наказанию и ответит за свои поступки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети появились спутниковые фото с последствиями взрывов в селе Веселое в Крыму, которые прогремели 24 июля. На них заметны следы сильного пожара.

– 26 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вся Украина, включая Крым, будет свободна от агрессора, и посоветовал захватчикам бежать в Россию, пока Крымский мост "еще хоть кое-как работает".

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