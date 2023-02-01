Оккупанты обустроили еще один госпиталь в Луганской области: после оказания минимальной помощи захватчиков снова бросают в бой – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе в Луганской области. Для оказания помощи раненным противник продолжает обустраивать военные госпитали.

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При этом после оказания минимальной помощи захватчиков снова бросают в бой. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 1 февраля.

В Генштабе сообщили, что в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении находятся около 100 российских военнослужащих.

Отмечается, что степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи – отправляют на передовую.

Напомним, Вооруженные силы Украины устроили мощную "бавовну" российским оккупантам из 18-й гвардейской мотострелковой дивизии из Калининградской области РФ. Безвозвратные потери россиян составили до 70 человек.

Ранее сообщалось, что 28 января украинские защитники под Угледаром заставили российских морских пехотинцев бежать с поля боя. Солдаты вражеской армии бросили пять бронемашин, а также погибших и раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Иловайске Донецкой области прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, "бавовну" доставили на железную дорогу, где в тот момент выгружалась свежая партия мобилизованных россиян.

По состоянию на утро 31 января армия РФ в войне с Украиной лишилась 127 500 военных. Наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

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