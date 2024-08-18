Оккупанты отправили студентов волонтерами в Курскую область – ЦНС

Российские захватчики продолжают отправлять молодежь с оккупированных территорий Украины в Курскую область, где сейчас идет операция Сил обороны. Вслед за сформированными захватчиками "молодежными отрядами" туда перебрасывают "студенческих активистов" из фейковых учебных заведений на ВОТ.

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Украинскую молодежь российская пропаганда выдает за "волонтеров", в "учебные заведения" спущены планы по набору молодых украинцев. Подробности раскрыли в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, оккупанты отправляют на Курщину "студенческих активистов" из так называемых учебных заведений на оккупированной территории нашего государства.

"Каждое так называемое учебное заведение получило план от оккупационных администраций по набору "волонтеров" из студентов, который и выполняет. Подавляющее большинство "волонтеров" являются участниками кремлевских движений типа "движения первых". К сожалению, некоторые из подростков соглашаются по идейным мотивам вследствие российской пропаганды и отсутствия альтернативной информации", – говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призывают украинцев, у которых в оккупации остались родственники, заполнять умышленно созданный оккупантами информационный вакуум и рассказывать им о том, кто развязал российско-украинскую войну и какова реальная ситуация на поле боя и вне его.

Также в ЦНС обратились к находящимся под российской оккупацией молодым украинцам.

"Призываем местную молодежь саботировать сотрудничество с врагом и не портить себе жизнь. В то же время сообщайте о коллаборантах по ссылке", – отметили в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС рассказывали, что оккупанты принудительно создают молодежные отряды и отправляют в Курскую область. Под объективы видеокамер "добровольцев" упаковывают в автобусы и отправляют на Курщину.

Коллаборант из Донецкой области, руководитель так называемой региональной организации "Молодая республика" Сергей Добровольский рассказывает, в Россию планируется отправить минимум сотню молодых людей, однако пока выполнить план не удается.

Также захватчики на временно оккупированных территориях проводят немногие "митинги" с имитацией поддержки населения Курской области. К ним привлекаются бюджетники и российские "гастролеры".