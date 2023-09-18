Оккупанты перекидывают резервы на Запорожское направление: движение идет через Мариуполь – Атеш

Российская террористическая армия продолжает перекидывать дополнительные резервы в Запорожскую область. Враг перевозит технику через временно оккупированный Мариуполь.

В городе были замечены колонны с танками и грузовики. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во временно оккупированном Мариуполе украинцы зафиксировали передвижения резервов российских оккупантов. Захватчики перебрасывали на фронт "Уралы" "Камазы" и танки Т-72.

Стоит отметить, что резервы россияне стягивают на Запорожское направление, где они несут огромные потери в личном составе и технике.

"Данная информация поможет Силам обороны Украины максимально эффективно встретить данные резервы", – говорится в сообщении.

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Напомним, оккупационные российские войска пытались наступать в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Вербовое в Запорожской области. Однако воины Сил обороны сдерживают врага, в результате их действий россияне понесли большие потери и были вынуждены отступить.

К слову, командование оккупационных войск РФ перебросило под село Работино в Запорожской области тысячи якобы элитных десантников. Ими оно надеется усилить 58-ю общевойсковую армию, действующую на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, вероятно, смогут прорвать вторую линию обороны российских оккупантов до конца года. Уже в начале октября Силы обороны смогут выйти к Токмаку в Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская террористическая армия пытается активно перебрасывать резервы из временно оккупированного Крыма в Запорожскую и Херсонскую области. Для этого враг использует в том числе Крымский мост, чтобы доставлять личный состав и технику из РФ на украинский полуостров.