Оккупанты перемещают технику и боеприпасы в Крыму из-за страха ударов Сил обороны – 'Атеш'

Военные страны-агрессора РФ перемещают технику, боеприпасы, а также личный состав в оккупированном Крыму, поскольку опасаются украинских ударов. Для охраны объектов враг использует солдат-срочников.

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Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". В частности, агенты движения обнаружили склады боеприпасов и военной техники в районе населенного пункта Северное в Черноморском районе.

Также зафиксированы маршруты перемещения и места дислокации личного состава.

Для охраны таких объектов россияне используют солдат срочной службы, установили агенты "Атеш".

В движении также рассказали, что из-за участившихся ударов Сил обороны Украины враг все чаще использует старые, уже нефункционирующие склады для хранения техники и боеприпасов.

Это приводит к значительным проблемам в логистике на захваченном полуострове.

Партизаны заверили, что разведданые о расположении техники и личного состава уже переданы защитникам Украины, а также призвали присоединяться к их борьбе, написав координатору движения @Ametham_atesh_ua в Telegram.⁩

Как сообщал OBOZ.UA, на территории аэродрома "Бельбек" в Севастополе оккупанты начали строить укрытия для своих самолетов. По состоянию на 19 декабря на разных этапах строительства находилось около десяти таких укрытий.

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