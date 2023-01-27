Оккупанты планируют возобновить работу ЗАЭС, чтобы воровать электроэнергию в РФ – Генштаб

Российские оккупанты планируют возобновить работу Запорожской атомной электростанции. Таким образом они хотят воровать электроэнергию в РФ.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 27 января. Страна-агрессор продолжает грабить Украину с помощью самых ничтожных методов.

"По имеющейся информации, в Энергодаре со 2 февраля, враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию", – сказано в сообщении.

Как известно, оккупанты превратили захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС не производит электроэнергию.

Пока ЗАЭС не работает, дефицит мощности в украинской энергосистеме будет сохраняться, предупреждали специалисты. Ведь станция до оккупации была крупнейшим производителем тока в стране.

Кроме того, запустить ЗАЭС сразу после ее деоккупации невозможно. Не меньше двух месяцев понадобится специалистам только на разминирование и проверку оборудования.

Также оккупанты на Запорожской АЭС (ЗАЭС) лишили сотрудников отпусков. Речь идет о тех работниках, которые заключили трудовые контракты с самопровозглашенным руководством станции и согласились сотрудничать с оккупантами.

При этом ранее в "Энергоатоме" сообщали, что "Росатому", который захватил станцию, катастрофически не хватает сотрудников. Большинство украинских работников ЗАЭС отказались от сотрудничества с захватчиками.

При этом российские специалисты не могут полноценно обслуживать станцию: у них нет должной квалификации. А 1500 работников ЗАЭС, которые отказались от российских паспортов, были лишены доступа к станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия завозит свой персонал на оккупированную ЗАЭС. Так захватчики пытаются заместить тех украинских специалистов, которые отказываются работать на страну-агрессора.

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