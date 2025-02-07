Оккупанты почти вдвое увеличили количество обстрелов приграничья на севере: военные рассказали о ситуации

За минувшие сутки российские оккупанты почти вдвое увеличили обстрелы приграничных территорий Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Захватчики терроризируют мирных жителей с помощью разного вооружения.

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Об этом в телеэфире рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник. По его словам, на пограничные враг также применяет все возможные типы БПЛА: дроны на оптоволокне, ударные БПЛА типа Shahed и Герань-2, беспилотники со сбросами.

"Мы зафиксировали увеличение активности обстрелов со стороны врага почти вдвое. Под обстрелами оказались практически 50 населенных пунктов приграничья – это Черниговская, Сумская, часть Харьковской областей. Противник пытается обстреливать из разных видов вооружения: и реактивных систем, с БПЛА, FPV, неуправляемые авиаракеты с вертолетов, управляемые авиабомбы с самолетов", – рассказал Мысник.

Он добавил, что противник применяет тактику двойного удара по мирному населению на приграничных территориях. Россияне попадают в жилые дома, в автотранспорт, в объекты критической инфраструктуры.

"Также есть неоднократные случаи, когда (оккупанты – ред.) применяют тактику двойного удара при выполнении Силами обороны эвакуационно-спасательных мер, наносят повторный удар", – отметил спикер.

В частности, активность применения врагом ДРГ тоже сохраняется. Неоднократно фиксируются случаи попыток проникновения на территорию Украины.

"У нас есть противодиверсионные резервы и все наши военные технические наработки для их своевременного обнаружения. Мы изучаем их тактику", – резюмировал Мысник.

Напомним, с начала года в Сумской области зафиксировано 800 применений FPV-дронов и БпЛА с обломочными гранатами. Захватчики в основном бьют по домам местных жителей, автомобилям скорой помощи, пожарным автомобилям и просто по людям.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба на утро 7 февраля, в минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 14 районам сосредоточения российской армии, поразив ее личный состав, технику и орудие.

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