Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российская оккупационная армия продолжает штурмовать украинские позиции по разным направлениям фронта. Тяжелее всего в районе Покровска Донецкой области, где с начала суток враг совершил 36 штурмовых действий.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 в Facebook. В общей сложности по всей линии фронта произошло 109 боевых столкновений.

Россияне били из артиллерии и минометов по районам населенных пунктов Дружба, Ромашково, Сопич, Кучеровка, Нововасильевка, Покровка, Мезеновка, Хреновка, Луговка, Славгород, Новая Гута, Студенок, Порозок, Клюсы, Тимофеевка, Старая Гута, Рудак. Также путинские террористы сбросили КАБы на Сумы, Глухов и Сосновку.

Ситуация по направлениям

Харьковское. Противник дважды штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Плетеновки и Волчанска, где до сих пор идет одна атака. К тому же россияне нанесли два удара КАБами в районы Гоптовки и Семеновки.

Купянское направление. Враг проводил 18 наступательных действий возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. В настоящее время продолжаются шесть атак.

Лиманское направление. Противник 13 раз штурмовал неподалеку от Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Невского и Новосадового. Двенадцать атак украинские защитники отбили, одна – продолжается.

Северское направление. Силы обороны отражали три атаки россиян вблизи Выимки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Один бой продолжается. Ситуация под контролем наших войск.

Краматорское направление. Враг шесть раз наступал в сторону Калиновки, Часова Яра, Ступочек, Ивановского и Андреевки. Пять атак остановлены, одна – продолжается. Также российские оккупанты нанесли два авиаудара по Часову Яру и Дмитровке.

Торецкое направление. Захватчики десять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка и Нелиповки. Девять боеприкосновений завершено, одно – продолжается. Авиация агрессора нанесла удар НАРами возле Дружбы.

Покровское направление. Россияне совершили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 28 атак, сейчас ведутся восемь боев. Потери врага в этом направлении уточняются.

Кураховское направление. Захватчики атаковали 14 раз вблизи Украинска, Галициновки, Георгиевки и Константиновки. Десять попыток врага продвинуться отбиты, четыре – еще продолжаются.

Времевское направление. Противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции у Водяного и Угледара. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики сбросили два КАБа неподалеку от Садового, а также запустили НАРы по Егоровке и Сладкому.

Ореховское направление. Враг наступал вблизи Работиного. Украинские защитники отразили атаку.

Приднепровское направление. Оккупанты также потерпели поражение, атакуя позиции наших подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что войска РФ предпринимают две немедленные тактические попытки продвижения на фронте в рамках своей наступательной операции на Покровском направлении: пытаются захватить Мирноград и расширить выступление своих атак на юго-восток.

– Военный эксперт Sky News сообщил, что оккупантам осталось около 9 км до Покровска, важного логистического и транспортного узла для украинских сил в Донецкой области. Российский диктатор Владимир Путин знает, что у него есть для захвата города еще 10-12 недель до наступления зимней погоды, и если его план удастся, глава Кремля захочет начать "мирные" переговоры.

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