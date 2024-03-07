Оккупанты продвинулись в районе Бахмута, возле Авдеевки продолжаются позиционные бои: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

Российская террористическая армия смогла продвинуться на Бахмутском направлении в ходе позиционных боев 6 марта. Врагу удалось захватить новые позиции в направлении населенных пунктов Ивановское и Богдановка.

Также путинские войска продолжают атаковать на Авдеевском направлении. За прошедшие сутки подтвержденных изменений линии фронта на этом участке фронта не произошло. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, на Бахмутском направлении оккупанты продвигались в сторону населенных пунктов Богдановка-Калиновка (к северо-западу от Бахмута) и Ивановское-Ступочки (к западу от Бахмута). Позиционные бои продолжаются в районе населенного пункта Спорное (к северо-востоку от Бахмута), под Ивановским, а также к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки, Андреевки и Белой Горы.

Также позиционные бои продолжаются в районе Авдеевки, но за 6 марта подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не произошло. Враг ведет наступление к северо-западу от Авдеевки в районе Бердичей, Орловки и Семеновки, западнее Авдеевки в районе Тоненького и к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Первомайского и Невельского.

По информации ISW, кремлевские пропагандисты утверждают, что оккупанты контролируют половину Тоненького и Первомайского и большую часть Орловки. Также в РФ утверждают, что российские войска контролируют восточную половину Бердичей.

При этом в стране-агрессоре жалуются, что атаки захватчиков замедлились к западу от Авдеевки, поскольку украинские силы закрепляются на новых линиях обороны. Кроме того, деградация российских сил на этом участке фронта обнажает проблемы с планированием и координацией между российским военным командованием и передовыми частями.

Напомним, российская оккупационная армия задействовала огромное количество сил для наступления на Бахмутском направлении. Враг продолжает давить на позиции ВСУ сразу в районе нескольких населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что задержки с западной помощью в области безопасности, скорее всего, отложат усилия Украины по восстановлению инициативы на всей линии фронта. Нехватка материальных средств вынуждает ВСУ экономить их, а неопределенность в отношении будущей помощи ограничивает оперативное планирование.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные время от времени совершают точечные запуски в сторону Украины управляемых ракет Х-59 и противорадиолкационных Х-31П. Так они проверяют готовность систем украинской противовоздушной обороны отбивать атаки.

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