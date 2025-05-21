Российские захватчики регулярно осуществляют ротацию подразделений, задействованных в штурмовых операциях на Харьковщине. Также оккупанты продолжают стягивание и накопление резервов в районе Волчанска и вблизи населенного пункта Двуречная.

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Об этом в эфире телемарафона отметил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин. Он отметил, что российские войска и в дальнейшем пытаются реализовать замысел создания так называемой буферной зоны вдоль украинской границы.

"Сейчас мы наблюдаем, что враг постоянно проводит ротацию тех подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям, а также подтягивает и накапливает резервы прежде всего в районе Волчанска и населенного пункта Двуречная, что к северу от Купянска", – рассказал военный.

Он также подчеркнул, что оккупанты уже на протяжении длительного времени ведут активные штурмовые действия на этом направлении, поэтому уменьшения интенсивности вражеских мотоштурмов в ближайшее время ожидать не стоит.

Шамшин отметил: военнослужащие РФ пересаживаются на мотоциклы, ведь сталкиваются с нехваткой бронетехники. Именно поэтому сейчас наблюдается увеличение уничтоженного именно этого вида транспорта.

"Учитывая то, что стоимость китайского мотоцикла, так же как и стоимость жизни российского солдата на России чрезвычайно низкая, стоит ожидать, что россияне продолжат эти банзай-атаки именно на мотоциклах", – резюмировал спикер.

По сообщению Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, 21 мая, с начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями остаются:

Харьковское – Силы обороны отбили две атаки россиян в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки;

Лиманское – произошло девять боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения продолжаются до сих пор;

Торецкий – оккупанты восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются;

Покровский – двадцать семь раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи н. п. Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Котляровка. Пять боев продолжаются;

Новопавловский – противник 10 раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле. Одно боестолкновение продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне накапливают резервы вблизи государственной границы на Харьковском направлении. В частности, украинские защитники фиксируют увеличение количества личного состава РФ. Такие действия свидетельствуют о подготовке захватчиков к штурмовым действиям.

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