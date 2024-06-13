Оккупанты прятались в посадках: в Третьей штурмовой показали, как проредили ряды врага. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно ликвидировать вражеские силы на нашей земле. Недавно бойцы Третьей штурмовой бригады продемонстрировали, как днем и ночью прореживают ряды врага в посадках.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады. Бойцы зафиксировали присутствие оккупантов в их укрытиях и оперативно вылетели на место концентрации противника.

Умело отработали по вражеской пехоте бойцы взвода БПЛА 1-го штурмового бата.

"Сбросили боеприпасы с неба прямо на головы вражеской пехоты. Каждую цель поразили без прямого контакта – с помощью ловкости расчета дронов", – сообщили в бригаде.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций поразили новейшую станцию связи российских оккупантов Р-416ГМ. Эта станция Р-416ГМ стала первой уничтоженной украинскими военными за время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с собратьями из Сил обороны поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами. Стоимость такой станции составляет 25 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили разведывательный беспилотник Zala российских оккупантов. Этот дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

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