'Впервые в истории войны': ССО поразили новейшую станцию связи оккупантов Р-416ГМ. Видео

Украинские защитники продолжают наносить потери врагу на фронте, уничтожая его новейшие образцы техники. В этот раз Силы специальных операций поразили новейшую станцию связи российских оккупантов Р-416ГМ.

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Эта станция Р-416ГМ стала первой уничтоженной украинскими военными за время войны. Соответствующее видео показала пресс-служба ССО.

"ССО поразили новейшую станцию связи россиян. Впервые в истории войны", – говорится в сообщении.

Операторы 3-го полка ССО обнаружили российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ при выполнении задания по одному из направлений.

Этот передвижной комплекс, принятый на вооружение русской армией в 2018 году, разработан для улучшения эффективности радиорелейной связи в полевых условиях.

Наши операторы нанесли огневой удар по цели, используя одну из новейших разработок ССО. В результате точного попадания станция Р-416ГМ была уничтожена, что нарушило связь между командным пунктом и подразделениями российской армии.

Следует отметить, что это первый случай уничтожения станции Р-416ГМ украинскими военными с начала войны.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с собратьями из Сил обороны поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами. Стоимость такой станции составляет 25 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили разведывательный беспилотник Zala российских оккупантов. Этот дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

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