Оккупанты пять раз штурмовали украинские позиции в Крынках: в ВСУ рассказали о последствиях

Пять раз в сутки военные страны-агрессора штурмовали украинские позиции в Крынках Херсонской области. Но враг был вынужден отступить.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины. На Ореховском направлении враг совершил 15 безуспешных штурмов, но успеха не имел.

"Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций", – говорится в сообщении Сил обороны Юга Украины.

Также за прошедшие сутки враг совершил ракетные удары по южным регионам, применив баллистические и крылатые ракеты с тактической авиации и ракетоносителей вражеского флота.

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций.

Кроме того, оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, не прекращают аэроразведку. За прошедшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 230 разведывательных БПЛА.

Силами обороны уничтожены 10 ракет. Не обошлось без попаданий. Ракеты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Запорожье и Кировоградщине. Повреждены десятки зданий и гражданских автомобилей. Люди не пострадали. В результате падения обломков сбитой ракеты на Криворожье возник пожар на энергетическом объекте, который оперативно ликвидирован.

Ночью во время массированной комбинированной ракетно-дроновой атаки силами противовоздушной обороны уничтожено 25 дронов-камикадзе типа Shahed -131/136 в небе над Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожье.

В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, из них 2 ракетоносителя.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 31 мая, украинские воины отминусовали 1130 российских оккупантов. Уничтожены также 44 вражеских артсистемы, 12 танков и более сотни единиц автомобильной техники.

Напомним, накануне стало известно, что дроны СБУ поразили в Крыму РЛС "Небо СВУ". Цена этой системы достигает $100 млн, однако самое главное, что теперь российская ПВО на значительном участке фронта "ослепла".

Еще одну радиолокационную станцию "Небо" ВСУ поразили в Луганске. Об этом сообщили СМИ.