Оккупанты пытались атаковать позицию ВСУ, но получили мощный отпор: у врага минус три БМП и живая сила. Видео

Российские оккупационные войска пытались атаковать позицию Вооруженных сил Украины, но получили мощный отпор. В результате этого путинская армия понесла значительные потери.

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В частности, у врага минус три БМП и живая сила. Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он также опубликовал соответствующее видео. (чтобы его посмотреть, досскролльте до конца страницы).

Так, защитники Украины продолжают очищать нашу землю от российских оккупантов, развязавших войну в нашей стране. На кадрах показана работа 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Великолепная работа 10-й ОГШБр. Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии. Наши воины сломали россиянам зубы", – отметил Сырский.

Он уточнил, что три вражеских БМП были уничтожены, одну – повреждено. Также значительные потери понесла пехоты российских оккупантов.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины в течение недели (с 15 по 21 мая) уничтожили во временно захваченных Россией населенных пунктах нашего государства базу и склад с вооружением врага. "Бавовна прилетела к захватчикам во все оккупированные области.

Напомним, мониторинговые каналы вечером воскресенья, 21 мая, сообщили, что украинские воины якобы сбили в Херсонской области самолет Су-35 вражеской армии РФ. Самолет стоимостью 1 млрд рублей, по предварительным данным, упал в Черное море.

Как сообщал OBOZREVATEL, операторы ССО Украины в уничтоженной, но непокоренной Марьинке устроили настоящую охоту на российских оккупантов. Они пытались прятаться в руинах, которые когда-то были жилищами местных жителей.

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