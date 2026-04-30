Оккупанты пытались продвинуться возле Новоандреевки на Ореховском направлении: Волошин рассказал о ситуации. Карта

На Ореховском направлении в Запорожской области зафиксирована попытка продвижения российских войск вблизи Новоандреевки. В то же время общее количество боевых столкновений в этом районе остается ниже, чем на других участках фронта. Силы обороны Украины пытаются воспользоваться ситуацией для изменения тактической обстановки в свою пользу.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Информацию обнародовали агентство Укринформ.

Российские подразделения пытаются развивать наступление в направлении Орехова, используя отдельные участки фронта для локального продвижения. Несмотря на это, украинские военные удерживают контроль над ситуацией и работают над улучшением своих позиций.

Отдельное внимание он обратил на потенциально опасные районы, в частности населенные пункты Степногорск, Приморское и Плавни. Именно здесь, по оценкам военных, сохраняется угроза активизации действий противника.

В то же время в течение последних суток непосредственных боевых столкновений на этом участке зафиксировано не было. Это позволяет украинским подразделениям проводить действия, направленные на восстановление контроля над отдельными позициями и оттеснение противника.

Напоминаем, что украинские войска добились тактических успехов во время контрнаступательных действий сразу на нескольких участках фронта. Наиболее значимое продвижение зафиксировано в Харьковской области и на Запорожье.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что город Орехов Запорожской области постоянно подвергается российским обстрелам и авиационным ударам, но в самом городе боевых столкновений не фиксируется, уличных боев нет. Позиции, где видели россиян, расположены в 15 километрах до города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!