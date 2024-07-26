Оккупанты пытались прорваться на Покровском направлении, произошло более 40 боев: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки самая горячая ситуация была на Покровском направлении, где враг провел 43 атаки. Оккупанты также были активными на Кураховском направлении.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 утра 26 июля. Всего было зафиксировано 147 боевых столкновений.

Противник за прошедшие сутки нанес один ракетный удар, использовав одну ракету, а также совершил 90 авиаударов, сбросив 151 КАБ. Кроме того, враг провел более 4900 обстрелов, из них 104 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Дроновка, Ямполь, Северск, Торецк, Константиновка, Курдюмовка, Бересток, Нудное, Новоселовка Первая, Межево, Александрополь, Гродовка, Ивановка, Желанне, Ильинка, Михайловка, Екатериновка Ровнополь и Благодатное Донецкой области; а также Малая Токмачка, Каменское и Лобковое Запорожской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийскую установку и пушку.

На Харьковском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмы противника у Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.

На Лиманском направлении оккупанты провели 13 атак недалеко от Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны отразили шесть штурмов российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг атаковал 11 раз в районах Ивановского, Часова Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.

На Торецком направлении оккупационные войска совершили 11 атак вблизи Пивничного, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении украинские военные отразили 43 штурмовых действия в районах Воздвиженки, Ивановки, Тимофеевки, Веселого, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Новожеланного, Яснобродовки, Прогресса и Калинового. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоселовки Первой и Воздвиженки.

На Кураховском направлении защитники отбили 19 атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении российские оккупационные силы совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении оккупанты продолжают пытаться выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении все попытки россиян штурмовать наши оборонные позиции на левом берегу Днепра потерпели неудачу.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ и усиливает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупантам значительные потери в живой силе и технике, истощая врага по всей линии боевого столкновения.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 190 единиц военной техники и вооружения армии РФ. Также ликвидировали и ранили около 950 оккупантов. Общие потери живой силы войск агрессора во время войны составляют 572,3 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 79-й ОДШБр отбили один из крупнейших штурмов оккупантов на западе Донбасса, начиная с октября 2023 года. Были уничтожены и подбиты шесть танков и семь ББМ, все 12 мотобайков, войска РФ понесли бешеные потери и в живой силе – 40 убитыми и 37 ранеными.

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