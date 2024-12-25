Оккупанты пытаются прорвать фронт под прикрытием авиации: в Генштабе назвали самые горячие участки

В Украине за среду, 25 декабря, по состоянию на 16:00 произошло 128 боевых столкновений. Из них на Покровском направлении – 35, а на Времевском – 25.

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Сводкой о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. "Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе сбрасывают КАБы. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны", – подчеркнула пресс-служба.

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с Россией. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Барановка, Заречное, Прогресс, Степок, Горки Сумской области, Костобобрав Черниговской области.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение у города Волчанск.

Пять штурмовых действий зафиксировано вблизи Двуречной, Песчаной, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении. На 16:00 продолжались три боя.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Новоегоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Всего с начала суток здесь насчитывается уже 19 столкновений (из них три на 16:00 не закончились).

На Северском направлении наши воины отбили одну атаку россиян у поселка Белогоровка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек. Еще одно боеприкосновение не завершено.

На Торецком направлении противник атаковал шесть раз возле Торецка и Щербиновки. Три боестолкновения продолжались.

На Покровском направлении было 35 вражеских атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое, Новотроицкое. Семь боеприкосновений продолжались.

На Кураховском направлении наши защитники встретили 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово и Дачное. Семь вражеских штурмов уже отбиты, еще семь боев продолжались.

На Времивском направлении остановлено 17 штурмов противника вблизи Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного, Времовки. Еще восемь штурмов не закончились.

На Ореховском направлении отражены две попытки ВС РФ продвинуться вперед в направлении Новоданиловки.

16 боевых столкновений зафиксировано на Курском направлении, восемь – еще продолжались. Здесь враг, по подсчетам ГШ ВСУ, совершил 266 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток оккупанты активных действий не проводили.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец октября 2024 года в Украину вернули тела 184 граждан, погибших в российском плену (с начала полномасштабной войны). Среди них 169 военных и 15 гражданских.

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