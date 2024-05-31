Оккупанты пытаются прорваться на Покровском направлении, продолжаются бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска не прекращают попыток прорваться на Покровском направлении. В то же время украинские защитники продолжают принимать все меры, чтобы не допустить продвижения противника.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 10:30 31 мая. Так, с начала этих суток на фронте уже произошло 26 боевых столкновений.

В то же время за минувшие сутки, 30 мая, произошло 127 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара, используя 22 ракеты, 64 авиаудара с применением 97 КАБов, а также совершили более трех тысяч обстрелов из разных видов вооружения, включая 123 обстрела реактивными системами залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения личного состава, одно средство ПВО и две артиллерийские системы противника.

Уже в начале этих суток наши ракетные войска успешно ударили по паромной переправе и нефтяному терминалу в Краснодарском крае.

В течение 31 мая уже произошло 26 боевых столкновений. Российские захватчики совершили один ракетный удар с применением шести ракет, три авиационных удара с использованием четырех КАБов, 24 атаки дронами-камикадзе, а также более 450 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, включая четыре обстрела с применением РСЗО.

На Харьковском направлении с начала суток агрессор не предпринимал активных действий. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи. За минувшие сутки враг потерял 152 оккупанта. Наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, 10 БПЛА и 10 автомобилей. Также поврежден один танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и пять автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака близ Новоегоровки. Бои продолжаются в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки, сейчас ситуация под контролем. За минувшие сутки на этом направлении враг потерял 82 человека. Уничтожены один танк, артиллерийская система, два автомобиля и станция РЭБ "Серп-ВС5". Повреждена боевая бронированная машина и пять артиллерийских систем противника.

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать близ Дибровы. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Северском направлении продолжаются бои в районе Берестового. Враг трижды пытался прорваться в направлении Выемки, но успеха не имел, потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении с начала суток отражены две попытки противника приблизиться к Часовому Яру. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают давление и на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. Враг предпринял четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Калиново, Новоселовка Первая и Невельское, а также отражена атака в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении идет бой вблизи Константиновки, ситуация остается под контролем Сил обороны.

Как отмечают в Генштабе, за вчерашнюю активность на Покровском и Кураховском направлениях враг заплатил высокую цену. По уточненной информации, российский агрессор по этим двум направлениям потерял суммарно 534 человека убитыми и ранеными. Уничтожены четыре танка, девять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Кроме того, три танка, четыре боевые бронированные машины и две артсистемы были повреждены.

На Ореховском направлении отражены три штурма противника в районах Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. Потери позиций не допущены.

На других направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 31 мая обезвредили над рядом регионов четыре дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. А утром уничтожили вражескую скоростную цель, летевшую на Киев.

Ранее сообщалось, что российские войска утром 31 мая обстреляли центр Херсона. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, остановка общественного транспорта, взрывной волной выбило окна в жилых домах.

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