Оккупанты пытаются создать 'kill-зону': в ВСУ фиксируют увеличение интенсивности применения КАБов и FPV-дронов на южном направлении

На южном направлении фронта оккупационные войска РФ ежедневно наращивают интенсивность применения КАБов и FPV-дронов. Таким образом враг пытается создать так называемую kill-зону.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире 24 октября. Он отметил, что количество применений именно таких видов оружия существенно возросло.

По его словам, число вражеских корректируемых авиационных бомб, которыми РФ атакует юг Украины, ежедневно увеличивается.

Так, за минувшие сутки зафиксировано почти 30 КАБов, которыми россияне били по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии боевого соприкосновения.

Возросло также количество вражеских беспилотников.

"Если 3-4 недели назад мы говорили о 600-700 дронов на юге, то сейчас уже 1000-1200. То есть, количество выросло довольно существенно", – объяснил Волошин.

По словам представителя, российские войска используют корректируемые авиабомбы, чтобы разрушать украинские позиции, укрытия и гражданскую инфраструктуру, создавая "kill-зону" – территорию без защитных сооружений.

Оккупанты увеличили количество штурмов на юге

Также спикер сообщил, что на южном фронте враг одновременно нарастил количество штурмов.

По его словам, несмотря на то, что с приходом осени количество штурмовых действий российских войск на этом направлении увеличилось, все попытки врага прорвать украинскую оборону были безрезультатными.

Наиболее интенсивно оккупанты давили на Ореховском направлении, у Степногорска и вблизи Антоновских мостов.

По словам Волошина, украинская разведка вовремя обнаружила подготовку атак и нанесла удары по технике врага.

Так, за прошедшие сутки на Ореховском направлении российские оккупанты проводили массированные штурмы подразделениями численностью до 45 человек, однако никакого успеха не достигли. В результате атак оккупанты понесли немалые потери: только за одну атаку украинские военные уничтожили около 150 россиян и около 30 единиц техники..

Также оккупационная армия активизировалась вблизи Степногорска и Антоновских мостов. Там они пытались прорвать оборону и вытеснить украинские подразделения. По словам Волошина, на участке боевого столкновения возле Каменского, Степногорска, Плавней и Приморского за прошедшие сутки россияне совершили несколько атак, которые успешно отбили украинские защитники.

