Оккупанты пытаются вклиниться в украинскую оборону на Краматорском направлении – Генштаб

С начала суток российские оккупанты проявляли максимальную активность на Покровском и Северском направлениях. Число боевых столкновений возросло до 81.

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Подразделения сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13.00 пятницы, 28 июня.

Отмечается, что почти по всей линии фронта враг активно применяет авиацию.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории РФ. Например, по направлению Козино был нанесен удар по селу Старикове, из Белой Березы по Нововасиловке, из Зерново по населенным пунктам Хлебороб, Ромашково и Прогресс.

Харьковщина находится под постоянными атаками вражеской авиации. Например, террористы из Белгорода (РФ) совершили три удара семью КАБами по Липке, два удара шестью КАБами по Старице, четыре КАБа на Николаевку, три КАБа на Варваровку и Веселое. Волчанские Хутора получили два удара управляемыми авиационными бомбами.

Бои продолжаются в районе Волчанска, где наши войска уже отразили четыре из пяти штурмов противника. На Лиманском направлении, в районах Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса произошло десять атак, из которых девять отбили, одна еще продолжается.

На Северском направлении оккупанты продолжают активность вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки. Количество боеприкосновений уже достигло 19. По населенным пунктам и позициям наших войск интенсивно работает вражеская авиация. 14 атак российских захватчиков отбиты, пять – еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские военные отразили один штурм противника. В районах Временного Яра, Нового и Ивановского продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении оккупанты продолжают проявлять активность вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки. С начала суток количество боеприкосновений здесь возросло до 19. По населенным пунктам и позициям наших войск интенсивно работает вражеская авиация. 14 атак российских захватчиков отбиты, пять – еще продолжаются.

Не оставляют оккупанты попыток вклиниться в нашу оборону на Краматорском направлении. Украинские военные отразили один штурм противника. В районах Временного Яра, Нового и Ивановского продолжаются три боестолкновения.

Враг не сбавляет темпов наступления на направлении Горловка – Торецк. Российская авиация наносит удары управляемыми авиационными бомбами. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника: шесть атак отбиты, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупационные войска совершили 21 атаку на позиции украинских воинов возле Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Наши защитники отбили уже 13 атак, еще восемь продолжаются.

На Кураховском направлении пять штурмовых действий агрессора вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки завершились без успеха, одно боеприкосновение продолжается. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении враг также безуспешно трижды атаковал наших защитников вблизи Кринок. Населенные пункты Ольгинка и Тягинка получили удары КАБами.

В других направлениях ситуация без изменений.

Ранее пограничники показали, как помогают остановить наступление врага на Волчанском направлении и ликвидируют россиян. На кадрах показано, как бойцы ударили по месту скопления войск РФ. Для атаки пограничники использовали дроны-камикадзе. В результате операции зафиксированы по меньшей мере два ликвидированных российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины с помощью HIMARS ликвидировали 18 спецназовцев из российской Вологды. Среди груза 200 – командир подразделения из 16-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВС РФ Валентин Проценко.

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