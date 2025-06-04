Оккупанты пытаются возвести переправы через реку Оскол: военный объяснил, есть ли угроза прорыва. Карта

Военные российской оккупационной армии не оставляют попыток возвести переправы через реку Оскол. Однако ее берега достаточно неприступны, поэтому угрозы прорыва этого участка на сегодня нет.

Видео дня

Об этом в эфире"Киев24" сообщил начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко. Он отметил, что враг все равно не останавливается и продолжает искать выход из ситуации.

"В нашей зоне ответственности есть препятствие для россиян в виде реки Оскол, это очень быстрая река, которая имеет неприступные берега для того, чтобы построить там какие-то быстрые переправы. Главной задачей россиян на сегодняшний день является расширение и углубление тех плацдармов, которые они имеют на западном берегу реки Оскол", – пояснил военный.

По его словам, одной из самых горячих точек на сегодня является Двуречная. Из этого населенного пункта оккупанты скорее всего будут пытаться усиливать наступление на Купянск. Но для того, чтобы это было эффективно, им необходимы переправы, чтобы перебрасывать технику на западный берег, который на сегодняшний момент контролируется Вооруженными силами Украины.

"Переправы они пытаются строить все время, с момента того, как стала линия фронта. Россияне пытаются подвозить запчасти и другие подручные материалы, но на сегодня им это не удается, поэтому пока прорыва фронта на этом отрезке нет", – отметил Петренко.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 4 июня, Силы обороны за прошедшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1020 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе достигли почти 992 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты значительно усилили давление на участок фронта на стыке Покровского и Торецкого направлений. Они пытаются прорваться к Константиновке и подобраться к Покровско-Мирноградской агломерации с северо-востока. Еще одной целью врага является выход на админграницу с Донецкой областью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!