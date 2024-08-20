Оккупанты разместили военную базу на территории заповедника 'Каменные могилы' под Мариуполем

Российские оккупанты разместили военную базу на территории заповедника "Каменные могилы". Он расположен вблизи села Назаровка в Мариупольском районе.

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По предварительной информации, командование РФ решило использовать этот уникальный природоохранный объект для своих военных нужд. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Командование РФ разместило свои войска на территории уникального заповедника, расположенного у села Назаровка Мариупольского района. Пока не известно, в каком состоянии находится природоохранная территория", – говорится в сообщении.

Заповедник "Каменные могилы" является одной из старейших природоохранных территорий Украины. Он был основан 5 апреля 1927 и занимает площадь около 400 гектаров, входя в состав Украинского степного природного заповедника. Эта территория известна своей уникальной флорой и фауной, а также каменными образованиями, что является важной частью природного наследия.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится заповедник, но использование его для военных целей оккупантами вызывает серьезную обеспокоенность сохранением природной среды. Российские войска продолжают не только разрушать города и инфраструктуру, но и наносят значительный ущерб природным объектам, которые важны для экологии и культурного наследия Украины.

Напомним, в сети показали, как при оккупации выглядит центральный рынок Мариуполя. Объект практически полностью разрушен и не работает.

Ранее сообщалось, что россияне запустили железную дорогу, которая соединяет временно оккупированный Мариуполь с российским Ростовом-на-Дону и проходит через Гранитное/Маловодное. На железнодорожных станциях на оккупированной части Донбасса активисты украинского сопротивления заметили тепловозы и вагоны, маркированные "РЖД".