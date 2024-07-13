Оккупанты разрушили 110-летний храм в Донецкой области: как он выглядит сейчас. Фото

Российские военные преступники разрушили 110-летний храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Новоэкономическое Донецкой области. Святыню обстреляли 8 июля 2024 года.

Видео дня

Сейчас в храме разбиты окна, разрушены стены, потолок, алтарная часть. О последствиях прилета российской ракеты сообщили в Facebook Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Покровского викариатства.

Там подчеркнули, что храм оставался целым и во времена большевистской власти, и во время Второй мировой войны.

Напомним, еще в начале 2023 года стало известно, что по меньшей мере 494 религиозных сооружений, духовных учебных заведений и святынь уничтожены, повреждены или ограблены российскими военными в Украине. Больше всего объектов разрушено в Донецкой области (более 120) и Луганской области (более 70). Большие масштабы разрушений были зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Киевской областях. Война продолжается, и эта цифра, к сожалению, постоянно увеличивается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 июля 2023 года в Сумах во время российской атаки был поврежден Сретенский храм. Взрывной волной повреждена кровля купола, выбиты окна в самой святыне и церковном помещении воскресной школы.

– 14 июня 2023 года в Одессе во время российской ракетной атаки взрывной волной повредило местный храм князя Владимира. В нем вылетели окна, а иконы и другие вещи, которые были в помещении, – разбиты и разбросаны по полу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!