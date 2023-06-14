Разбитые иконы и обломки везде: в Одессе взрывной волной во время ракетного удара РФ повредило храм. Видео

Во время российской ракетной атаки по Одессе, совершенной ночью 14 июня, взрывной волной повредило местный храм князя Владимира. В нем вылетели окна, а иконы и другие вещи, которые были в помещении – разбиты и разбросаны по полу.

Видео дня

Соответствующие кадры показал Telegram-канал "Одесса Инфо". Россияне еще раз доказывают всему миру, что не имеют ничего святого (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: ночью 14 июня российские оккупационные войска снова атаковали крылатыми ракетами Одессу. В городе раздались взрывы. В результате обстрела 3 человека погибли и еще 13 получили ранения. Зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. В настоящее время в городе продолжается поисково-спасательная операция, под завалами могут оставаться люди.

Момент прилета российской ракеты в Одессе ночью 14 июня попал на видео. Взрыв, которым разрушен склад торговой сети Таврия В, был страшной силы.

К утру в ОК "Юг" отметили, что попаданием ракеты в складское помещение вызвано разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м.

В целом этой ночью российские военные преступники атаковали Украину 10 ракетами и 10 иранскими дронами. Силам противовоздушной обороны страны удалось обезвредить 12 воздушных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 14 июня войска РФ атаковали Кировоградщину иранскими дронами-камикадзе. В Светловодске "шахеды" попали в объект инфраструктуры, на месте прилетов вспыхнул пожар;

– 13 июня российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии Середино-Будскую громаду в Шосткинском районе Сумщины. В результате атаки погибли семеро работников Гослесхоза.

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