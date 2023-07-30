Ракетным ударом по Сумам оккупанты повредили храм МП

Во время российской атаки на Сумы, произошедшей 29 июля, в областном центре был поврежден Сретенский храм. Взрывной волной повреждена кровля купола, выбиты окна в самой святыне и церковном помещении воскресной школы.

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О последствиях российских обстрелов для храма Московского патриархата сообщили на сайте "Православная Сумщина". Отмечается, что, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Издание подчеркнуло, что только что строящийся Сретенский храм является украшением одного из жилых районов города Сумы. Рядом находятся два профессиональных лицея, где готовят гражданских специалистов. Общежитие одного из них разрушила российская ракета.

Напомним: вечером 29 июля российские ракеты попали в учебное заведение в Сумах. Известно об одном погибшем и 17 раненых. Суммарно было слышно три взрыва.

В сети показали, как выглядит учебное заведение в Сумах после российского ракетного удара. По зданию захватчики ударили предварительно ракетой "Искандер". После атаки сооружение превратилось в руины. Спасатели ликвидировали последствия удара практически всю ночь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– террористические войска РФ 30 июля нанесли удар по жилому дому в селе Новодмитровка на Херсонщине. В результате атаки была ранена 33-летняя женщина;

– авиация России сбросила на остров Змеиный две авиабомбы. Несмотря на успешную работу сил ПВО, обломки БПЛА упали на территорию одной из агрофирм. В результате возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили.