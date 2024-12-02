Оккупанты регулярно подтягивают живую силу: украинский военный рассказал, что происходит на фронте. Карта

Российская оккупационная армия, несмотря на значительные потери, регулярно подтягивает живую силу. У врага есть постоянные действующие резервы.

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Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. По его словам, сейчас на фронте вообще не прекращаются вражеские штурмы.

"Они (российские войска. – Ред.) постоянно подтягивают живую силу, у них есть действующие постоянные резервы. Они не очень большие, но цифры измеряются в батальонно-тактических группах, которые у них постоянно готовы", – рассказал офицер.

По его словам, штурмовое действие россиян не прекращается вообще.

"Только первая группа пошла на штурм, кого убили, кого ранили, буквально за короткое время идет следующая группа. Это происходит круглосуточно ", – отметил Цехоцкий.

Он добавил, что за прошедшие сутки на участках непосредственно 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка произошло 14 штурмовых действий и один встречный бой, где украинским защитникам удалось ликвидировать 236 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ноября 2024 года российская оккупационная армия понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. За месяц потери личного состава ВС РФ составили 45 720 военных, что сравнимо с численностью более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ.

Также в ноябре был побит рекорд суточных потерь врага – за 24 часа было ликвидировано 2030 оккупантов. Следует отметить, что речь идет не только о безвозвратных, но и о санитарных потерях путинской армии. По данным Генерального штаба ВСУ, в ноябре в течение суток украинские военнослужащие уничтожили и ранили 2030 вражеских солдат.

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