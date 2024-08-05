'Оккупанты рыскают, но ловят только боеприпасы': в ВСУ показали, как уничтожают врага под Волчанском. Видео

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского показали, как уничтожают российских оккупантов в районе Волчанска на Харьковщине. По направлению результативно отрабатывают пилоты разведчиков и черного батальона.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram 36 ОБрМП. На кадрах видно, что врагу не удается спастись от украинских дронов, как бы он ни скрывался.

"Оккупанты рыскают под Волчанском, но ловят здесь только боеприпасы ударных дронов николаевских морпехов", – отметили в сообщении.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что в Харьковской области вражеские войска наиболее активны в Волчанске. Захватчики проводят эвакуации и внутренние ротации на передовых позициях. Пропагандисты РФ утверждают, что украинские войска недавно лишились позиции в Волчанске, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав российских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

– За два месяца активных боев оккупанты стерли с лица земли город Волчанск Харьковской области. Там не осталось целых домов, населенный пункт превратился в свалку строительного мусора без намека на жизнь.