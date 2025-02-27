Оккупанты сбрасывают авиационные бомбы и совершают наземные атаки: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча сотые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе сбрасывают КАБы, и совершают наземные атаки. Украинские защитники держат рубежи и решительно дают отпор врагу, не допуская прорыва обороны.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 27 февраля по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 88 боевых столкновений, почти половина из них пришлась на Покровское направление.

Российские обстрелы

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Александровка, Братеница, Стариков, Старая Гута, Уланово, Славгород, Сумской области; Карповичи, Архиповка, Заречье Черниговской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в сторону Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Ямполевка, Торское и Колодец. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, успешно отраженных нашими защитниками.

На Северском направлении, в районе Белогоровки, Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм. Населенный пункт Северск потерпел авиационные удары управляемыми бомбами.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Васюковки. Авиационных ударов управляемыми бомбами противник нанес по Краматорску.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Крымского и Торецкого. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, населенный пункт Константиновка подвергся авиаударам управляемыми бомбами.

На Покровском направлении враг 35 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Зверевое, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье и Богдановка, 10 боеприкосновений продолжаются. Агрессор применил 15 управляемых бомб по населенным пунктам Алексеевка, Покровск, Удачное и Зверевое.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили пять атак в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районах Новополя и Волшебного, наши защитники успешно отразили четыре атаки наших позиций, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам Каменское, Железнодорожное, Гуляйполе и Новополье.

На Ореховском направлении враг семь раз атаковал наших защитников в районах Степного, Пятихаток, Новоандреевки и Каменского и нанес авиаудара неуправляемыми ракетами в районе Новоандреевки.

На Купянском и Приднепровском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

На Курском направлении произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 18 КАБ и совершил 191 артиллерийский обстрел, в том числе 12 - с РСЗО.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российские войска испытывают трудности возле Покровска, а их попытки атаковать город с юга и запада не дают результата. При этом наблюдается определенная тенденция морального, физического и материального истощения россиян, рассказали в ОСУО "Хортица".

Украинские воины выбили российских оккупантов из Котлино Донецкой области. Там враг накапливал силы для дальнейшего выхода на трассу Покровск – Днепр с целью усложнения логистики сил обороны на всем Покровском направлении.

Ранее в ОСУО "Хортица" заявили, что ВСУ освободили село Песчаное на Покровском направлении. Также захватчиков потеснили из населённых пунктов, расположенных рядом. Успеха украинские воины достигли в результате ряда эффективных контратак.

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