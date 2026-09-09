Оккупанты сбросили авиабомбы на Краматорск: повреждены десятки домов, есть пострадавшие. Фото

9 сентября днем российские оккупационные войска нанесли удар пятью авиабомбами по Краматорску в Донецкой области. Ранения получили три женщины и один мужчина, им оказывается медицинская помощь.

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Также были повреждены частные дома и автомобили. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Что известно

Оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск. 9 сентября в 10:17 российская оккупационная армия сбросила на город пять авиабомб.

"9 сентября 2026 года в 10:17 российские войска нанесли удары по Краматорску. Оккупанты осуществили атаку с использованием 5 авиабомб "ФАБ-250" с УМПК", – говорится в сообщении.

В результате российского обстрела пострадали три женщины в возрасте 59, 70 и 74 лет, а также 72-летний мужчина. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, оккупанты повредили 27 частных домовладений и автомобиль.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на 9 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал ракеты и 165 БПЛА различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 165 вражеских целей.

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