Оккупанты сменили тактику на Северском направлении: военный объяснил, на что делает ставку враг. Карта

Российская оккупационная армия в последнее время сменила тактику ведения боевых действий на Северском направлении. Теперь на этом участке фронта противник начал чаще применять мотоциклы в ходе штурмовых действий.

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При этом россияне не отказываются полностью от применения тяжелой техники во время штурмов. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.

По словам военнослужащего, враг начал намного чаще применять мотоциклы для проведения штурмов. За один раз это может быть 10-15 мотоциклов, а иногда бывает всего 4 единицы транспорта.

"Противник пытался штурмовать с техникой наши позиции недавно, но был уничтожен. Такие штурмы нам нравятся больше, потому что поразить технику противника легче, чем мотоцикл. В основном они штурмуют на мотоциклах, от 4 до 10-15 мотоциклов", – сказал военный.

Также боец отметил, что нанести огневое поражение по мотоциклу сложнее, чем по бронетехнике. В частности, противотанковые средства и артиллерия не так эффективно работают против двухколесного транспорта, как против танков или БТР.

"Они совсем изменили тактику своих действий. Они теперь применяют большое количество мотоциклов. Чем это сложнее? Если едет, условно говоря, техника, поразить ее артиллерией, противотанковыми средствами или FPV намного легче, чем тот самый мотоцикл, который может быстрее ехать и где-то проскочить", – объяснил военнослужащий.

Кроме того, военный заявил, что офицерский состав ВС РФ на бронетехнике отправлял в штурм максимально возможное количество живой силы, в то время как на одном мотоцикле могут проехать максимум два оккупанта. Тем не менее РФ не считается с потерями и делает ставку на мотоциклы, чтобы максимально быстро проехать к позициям украинских войск.

"Теперь они действуют по-другому. Они не пытаются забирать постепенно посадку за посадкой. Они пытаются максимально далеко проехать, а там уже на авось, как повезет. О чем нам это говорит? Это говорит, что офицерскому составу РФ плевать на личный состав. Главное – это их продвижение на карте. Поэтому 90% этих штурмов неудачные и нашей бригадой "Рубеж" уничтожаются еще на подъездах", – рассказал военный.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины на Северском направлении на фронте отбили массированный штурм российских оккупационных войск. Враг использовал для наступления бронированную технику, но понес потери и был вынужден отступить.

Ранее сообщалось, что войска РФ провели механизированную атаку численностью не менее взвода на Торецком направлении фронта. В ходе нее Силы обороны Украины уничтожили полтора десятка единиц российской тяжелой техники и примерно восемь квадроциклов.

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