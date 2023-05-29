Оккупанты снизили интенсивность наступления на Бахмутском направлении: в Минобороны назвали причину. Карта

Российские оккупанты существенно снизили интенсивность наступательных действий на Бахмутском направлении. Это связано с тем, что враг сменяет "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону в этом направлении.

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Об этом в Telegram сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что этот процесс россиянам существенно усложняют украинские войска. Защитники Украины контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".

Представительница Минобороны уточнила, что на севере пригорода также происходит замена вражеских подразделений, к югу от города враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения. Также украинские войска не продвигались на флангах накануне и утром 29 мая, в связи с выполнением других задач.

В то же время, по словам Маляр, интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не снизилась.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны также пришли к выводу, что темпы российских операций вокруг Бахмута в Донецкой области остаются заметно низкими. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, выведший часть своих сил из города, в который раз косвенно подорвал авторитет власти РФ в целом и режим главы страны-агрессора Владимира Путина в частности.

Представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что за предыдущие сутки в районе Бахмута произошло лишь одно боевое столкновение с врагом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне Череватый сообщил, что во время боев вблизи Бахмута украинские защитники ликвидировали 80 оккупантов. Еще 99 ранены, один взят в плен;

– наемники ЧВК "Вагнер" продолжают отходить из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются. В то же время РФ перебрасывают в этот район силы "ДНР" и усиливает фланги регулярными формированиями своей армии.

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