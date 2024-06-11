Оккупанты снова начали возить топливо по Крымскому мосту: в ISW объяснили, что происходит

Российские оккупанты снова начали возить топливо через Крымский мост. Ранее такая транспортировка была приостановлена из-за угрозы ударов по этому объекту со стороны Украины, которая сохраняется и по сей день.

На этот шаг оккупанты вынуждены были пойти после метких и результативных ударов по российским паромам в Керченском проливе. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

После того, как США разрешили использовать американское вооружение для ударов по военным объектам на граничащей с Харьковщиной российской территории, государство-агрессор было вынуждено изменить схему транспортировки и дислокации.

Так, как заявляли агенты партизанского движения "Атеш" 10 июня, недавно оккупанты предсказывали системы ПВО из временно оккупированного Крыма в Белгородскую область, чтобы прикрыть военные объекты там. Теперь российская ПВО не полностью защищает полуостров.

И при этом, отмечают аналитики, на кадрах от 8 июня видно, что захватчики снова начали транспортировать топливо через железнодорожную часть Керченского моста. С марта текущего года оккупанты этого не делали из-за угроз украинского удара по мосту во время пребывания на нем вагонов с топливом. Ведь попадание по таким вагонам могло бы помочь разрушить мост.

Однако 30 мая, после результативных ударов украинских войск по паромах, курсировавшим через Керченский пролив, заставили оккупантов вернуться к использованию железной дороги на Керченском мосту.

"Непонятно, продолжат ли российские власти использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и материально-технического обеспечения в оккупированный Крым в ближайшей и среднесрочной перспективе. Это, вероятно, смягчит некоторые логистические ограничения, поскольку Россия пытается компенсировать потерянные паромы через пролив, но сделает мост через Керченский пролив все более уязвимым к ударам со стороны Украины, особенно если российская противовоздушная оборона Крыма ухудшится, как сообщил "Атеш", – описали ситуацию аналитики ISW.

Тем временем спутники зафиксировали строительство российскими захватчиками двух новых пирсов в восточной части моста

"7 июня, спутниковый снимок восточной стороны Крымского моста. Похоже, строят новый причал. (45.24488,36.59176)", отметил исследователь Hidenori Watanave, опубликовав снимок от 7 июня.

А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сравнил этот снимок с фото из Google maps.

"Это просто еще раз камешек в огород тех спикеров, у кого "Крымский мост не работает".

Напомним, ранее в ISW оценили, как ограничения США повлияют на удары Украины по России. Это уменьшило территорию наземного укрытия врага всего на примерно 16%. А остальные по крайней мере 84% этого российского укрытия – это районы в зоне действия западного вооружения, но по которым бить нельзя.

Там агрессор все еще может свободно сосредоточивать личный состав, технику и все необходимое для материального обеспечения оккупационных сил.