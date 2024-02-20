Оккупанты снова расстреляли украинских бойцов, на этот раз возле Роботиного: в DeepState рассказали о преступлении врага

Российские военные преступники снова расстреляли украинских пленных возле Роботиного на Запорожье. Это произошло 18 февраля.

Оккупанты наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП "Спартан". Об этом сообщили на канале основательной аналитики Deep State, показав соответствующее видео.

Напомним, расстрел украинских пленных становится регулярной практикой военных преступников Кремля. Также оккупанты расстреляли двух украинских пленных в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в Донецкой области. На кадрах видно, как оккупанты забежали в окоп и открыли огонь по лежавшим на земле военным.

Также россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции "Зенит" в захваченной врагом Авдеевке Донецкой области. Бойцы были ранены, четверо из них не могли ходить и не имели возможности прорываться через оцепление основных сил.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 110-й ОМБР подтвердили, что российские оккупанты в Авдеевке убили нескольких тяжелораненых украинских бойцов на опорном пункте "Зенит". Сначала россияне согласились эвакуировать наших воинов и оказать им помощь, а затем обменять, однако не сдержали слова и расстреляли их.

– Боец 110-й ОМБр старший солдат Виктор Биляк рассказал детали выхода украинских Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области. По его словам, дорога была очень опасной и все понимали, что если кого-то ранит, то их никто не спасет.

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