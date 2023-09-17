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Оккупанты создают предпосылки для еще одной экологической катастрофы в Украине: в ЦНС раскрыли план врага

Иванна Шепель
War
1 минута
399
Оккупанты создают предпосылки для еще одной экологической катастрофы в Украине: в ЦНС раскрыли план врага

После подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, который произошел 6 июня 2022 года, враг создает предпосылки для еще одной экологической катастрофы. Так, на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму обострился вопрос водоснабжения и орошения сельскохозяйственных земель из-за обмеления Северокрымского канала.

В связи с этим в Запорожскую область незаконно прибыл заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что он посетил встречу с назначенной оккупантами так называемой "заместителем председателя совета министров – министром аграрной и продовольственной политики" Светланой Шевченко.

Так, на этой встрече для решения проблемы с водоснабжением оккупационная администрация предложила использовать воды реки Молочная, которая является самой большой на территории Запорожской области, и перекачивать ее стоки в систему орошения. Кроме того, оккупационная администрация уже начала работы по очистке речного русла и подготовку к инженерным работам.

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В то же время такие действия оккупационных властей могут привести к повышению уровня солености воды в Азовском море, а также повлекут за собой дефицит питьевой воды в городе Мелитополь. Это, в свою очередь, создает предпосылки для нового экологического кризиса на временно оккупированных территориях.

Оккупанты создают предпосылки для еще одной экологической катастрофы в Украине: в ЦНС раскрыли план врага

Ранее сообщалось, что на временно оккупированном острове Джарилгач на Херсонщине больше недели пылали пожары. Огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров и нанес ущерб на миллиарды гривен.

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