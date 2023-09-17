Оккупанты создают предпосылки для еще одной экологической катастрофы в Украине: в ЦНС раскрыли план врага

После подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, который произошел 6 июня 2022 года, враг создает предпосылки для еще одной экологической катастрофы. Так, на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму обострился вопрос водоснабжения и орошения сельскохозяйственных земель из-за обмеления Северокрымского канала.

В связи с этим в Запорожскую область незаконно прибыл заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что он посетил встречу с назначенной оккупантами так называемой "заместителем председателя совета министров – министром аграрной и продовольственной политики" Светланой Шевченко.

Так, на этой встрече для решения проблемы с водоснабжением оккупационная администрация предложила использовать воды реки Молочная, которая является самой большой на территории Запорожской области, и перекачивать ее стоки в систему орошения. Кроме того, оккупационная администрация уже начала работы по очистке речного русла и подготовку к инженерным работам.

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В то же время такие действия оккупационных властей могут привести к повышению уровня солености воды в Азовском море, а также повлекут за собой дефицит питьевой воды в городе Мелитополь. Это, в свою очередь, создает предпосылки для нового экологического кризиса на временно оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированном острове Джарилгач на Херсонщине больше недели пылали пожары. Огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров и нанес ущерб на миллиарды гривен.

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