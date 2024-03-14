Оккупанты свозят украинских детей в Россию для обучения управлять дронами – ЦНС

Российские оккупационные войска собираются свезти подростков с временно захваченных городов на юге и востоке Украине на смену организации "Юнтех", где их будут учить управлять беспилотниками. Событие будет происходить в Краснодарском крае страны-агрессора.

Об этом в среду, 13 марта, сообщили в Центре национального сопротивления. По данным ЦНС, на сборы везут около 100 детей от 14 до 17 лет, которые находятся в рядах "юнармии".

Сама смена состоится в апреле в одном из лагерей Краснодарского края.

Отмечается, что 9 мая на захваченных россиянами территориях состоится "посвящение" детей, вступивших в "юнармию". Вступление туда добровольно-принудительное, ведь детей заставляют писать заявления, чтобы "избежать проблем".

Также известно, что 9 мая во всех школах в оккупированных городах Херсонщинской и Запорожской областей Украины должны создать ячейки "юнармии".

В ЦНС призвали родителей игнорировать любые "инициативы" российских оккупантов и уделять больше внимания патриотическому воспитанию своих детей.

Ранее в ЦНС сообщили, что захватчики планируют включить модуль по технологиям БПЛА в программу обучения на временно оккупированных территориях. Этот модуль предполагает ознакомление с технологиями, особенностями конструкции и сбора БПЛА для военных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированных городах Украины захватчики столкнулись с серьезным недостатком врачей и медперсонала. Местные специалисты либо уехали из-под оккупации, либо отказываются от работы на врага.