Российские археологи совместно с местными коллаборантами и под присмотром военных осуществляют раскопки украинского памятника национального значения - древнего греческого города Херсонес, который находится на временно оккупированном полуострове Крым. Основной целью этих раскопок является попытка доказать "историческую принадлежность города к РФ".

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Похожий сценарий имел место в прошлом, в частности, во время Второй мировой войны, когда нацисты также проводили раскопки на полуострове, пытаясь найти доказательства, что Крым является исключительно немецкой территорией, где когда-то существовало Готское государство.

Современные оккупанты намерены доказать, что Херсонес на самом деле был заселен славянами и назывался городом Корсунь. В дальнейшем российская пропаганда планирует продвинуть эту версию истории в Киевскую Русь, которую путинский режим считает своим наследником.

Основная цель этой пропаганды – не только "обосновать свое право на остров", но и попытка изменить перспективу истории крымских татар, сведение их значения в истории Крыма до "незначительного этапа".

Для достижения целей русские "историки" могут использовать мистификации и сознательное уничтожение греческого наследия. Многие артефакты нелегально вывозятся в РФ, проявляя систематическое ограбление и разрушение достопримечательности.

Следует отметить, что имена всех преступников, участвующих в искажении истории и пропаганде, известны и каждый из них будет нести ответственность за свои действия.

Напомним, что украинским детям, вынужденно находящимся в российской оккупации, обещают деньги за паспорт РФ. У преступного "руководства" проблемы с планом по паспортизации населения на захваченных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мариуполе захватчики отправляют в армию мужчин, получающих российские паспорта. Мирных жителей захваченного города готовятся бросить на фронт "защищать русский мир".