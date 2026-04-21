Оккупанты ударили ФАБами по Славянску: разрушено учебное заведение, есть раненые. Видео

В течение ночи российская оккупационная армия продолжила терроризировать Славянск Донецкой области. Еще 20 апреля за полчаса до полуночи захватчики сбросили на город фугасную авиационную бомбу, а утром 21 апреля нанесли повторный удар.

Вследствие обстрела в городе зафиксированы масштабные разрушения. Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.

Последствия обстрела

По информации городской власти, первая атака была совершена в 23:20, вторая – в 5:50. Оба удара российских террористов были нацелены по центральной части города.

После взрывов в Славянске разрушено учебное заведение. Также повреждены соседние здания. По его словам, в настоящее время известно о трех пострадавших. Женщина госпитализирована, ее мужу и взрослому сыну помощь предоставлена ​​амбулаторно.

В областной военной администрации уточнили, что в Славянске повреждено 15 многоэтажек, 3 частных дома, административное здание, 3 магазина, салон красоты, аптеку и нотариальную контору.

Напомним, военные российской оккупационной армии в очередной раз нанесли удары по Днепропетровщине. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 апреля российские войска устроили массированную атаку на Сумы. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе по городу повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили, вспыхнули пожары. Известно как минимум о 15 пострадавших, среди них – 3 детей.

