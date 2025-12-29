Оккупанты ударили КАБами по Орехову на Запорожье: погиб мужчина, ранена женщина

Страна-агрессор Россия не прекращает террор против жителей прифронтовых территорий. В понедельник, 29 декабря оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Орехов (Запорожская область).

Об очередном преступлении оккупантов сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. По его информации, российская атака унесла жизнь мужчины.

В результате обстрела города погиб 46-летний мужчина. Также известно, что ранения получила 49-летняя женщина. Пострадавшая сейчас находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

Российские обстрелы Запорожской области

26 декабря КАБ оккупантов попала в частный дом в Запорожском районе. В результате вражеской атаки погиб 58-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Среди раненых – две женщины и мужчина, всех доставили в больницу.

В ночь на 24 декабря российские войска нанесли по меньшей мере три авиаудара по Запорожью. Одно из попаданий произошло вблизи многоэтажки: пострадали три человека.

Также в облцентре повреждены еще несколько многоквартирных домов, учебное заведение, транспортные средства, частично разрушен гаражный кооператив

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области, применив управляемые авиабомбы. Удар пришелся на жилую застройку города, что привело к жертвам среди гражданского населения.

