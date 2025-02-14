Оккупанты ударили КАБами по Преображенке на Запорожье: под завалами есть люди

Российские войска 14 февраля нанесли авиационные удары по Запорожью. По Преображенке оккупанты ударили по меньшей мере шестью КАБами.

Видео дня

Разрушены жилые дома, под завалами могут оставаться люди. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Разрушены жилые дома. По предварительной информации под завалами есть люди. Таковы последствия вражеской атаки на Преображенку. По меньшей мере шесть КАБов враг выпустил по прифронтовой громаде. На месте попаданий работают чрезвычайники", – отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ночью атаковали Одесщину. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха в Одесском районе. Обошлось без пострадавших.

Всего в ночь на 14 февраля во время очередной воздушной атаки Россия направила на украинские города и села 133 беспилотника. Во время 13-часовой воздушной тревоги защитники неба сбили 73 дрона, еще 58 враждебных БПЛА-имитаторов – локационно потеряны без негативных последствий.

Однако в пяти украинских регионах в результате российской атаки есть повреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!