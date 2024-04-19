Оккупанты ударили по Белополью на Сумщине: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска днем в пятницу, 19 апреля, нанесли удар по Белополью, что в Сумской области. Вследствие этого ранения получили трое гражданских граждан.

Об этом сообщил глава общества Юрий Зарко. По предварительным данным, удары захватчики наносили с помощью артиллерии.

"По центру Белополья армия РФ нанесла четыре удара, предварительно с артиллерии. Три человека ранены, они госпитализированы в тяжелом состоянии", – сказал он.

Напомним, в ночь на 17 апреля российские оккупационные войска атаковали Сумщину. Из РСЗО враг открыл огонь по Белополью: повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террорист Россия во время комбинированной атаки по Украине 19 апреля утром обстреляло ракетами Днепр, убив двоих и ранив 16 гражданских. Под удар попала пятиэтажка, под завалами которой ищут людей, а также объекты УЗ, из-за чего приостановил работу вокзал.

Днем 18 апреля оккупационные войска России нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Под обстрел попал Днепровский район, ранения получили двое мужчин.

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