Оккупанты ударили по Чернигову: есть попадания по админзданиям и пострадавшие. Фото

Днем 14 апреля российские оккупанты обстреляли Чернигов. Под ударом были административные здания, также пострадали двое гражданских, им оказывается помощь.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Он отметил, что Чернигов весь день находится под ударами вражеских дронов, по всей области сейчас воздушная тревога, сохраняется угроза баллистики.

"Работает ПВО. Но, к сожалению, есть попадания по админзданиям в областном центре. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших гражданских. Медики оказывают им необходимую помощь" – отметил Чаус.

Начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский уточнил, что ранеными являются женщина и мужчина, их госпитализировали.

"В результате взрывов в Чернигове по состоянию на сейчас ранены 2 человека: женщина с ранением голени и мужчина с ранением руки. Оба госпитализированы", – написал Брижинский.

По результатам предварительного обследования, в результате атаки повреждены 30 окон и балконных рам в жилых домах, а также 35 окон в административных зданиях, сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!